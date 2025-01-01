Из-за некачественной воды приставы опечатали кафе в Пермском крае Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Из-за проблем с водоснабжением в Пермском крае временно прекращена работа кафе «Путник», расположенное в п. Чёлва Добрянского района. В соответствии с судебным постановлением, судебные приставы опечатали точку общепита, сообщили в ГУФССП по региону.

Причиной закрытия стали результаты проверки контролирующих органов, выявившей, что кафе использует воду из скважины, находящейся на территории складского помещения. При этом отсутствуют какие-либо документы, подтверждающие безопасность и качество воды.

Подобное нарушение санитарных норм и правил, связанное с использованием питьевой воды неудовлетворительного качества в общепите, несёт потенциальную опасность для посетителей. В результате индивидуальный предприниматель, владелец кафе, был признан нарушителем ст. 6.6 КоАП РФ. Суд постановил приостановить деятельность кафе «Путник» на 45 суток.

После начала исполнительного производства приставы немедленно выехали в кафе и опечатали все входы. На протяжении срока приостановки работы кафе будет осуществляться контроль целостности пломб.

