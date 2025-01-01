Директор Пермского художественного училища Георгий Сметанин покинет свой пост Его место может занять Сергей Батуев Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого Минкульта, срочный контракт заслуженного работника культуры РФ, директора Пермского художественного училища и учителя с более чем 60-летним стажем Георгия Сметанина завершится в сентябре.

«На должность руководителя учреждения сейчас рассматривается кандидатура его ученика, заместителя по воспитательной и профориентационной работе Сергея Олеговича Батуева. Безусловно, участие Георгия Петровича Сметанина в дальнейшей жизни училища должно быть продолжено — ему предложено возглавить художественное направление работы училища», — рассказали «Новому компаньону» в Минкульте региона.

В ведомстве не уточнили причину, по которой со Сметаниным не продлят контракт.

