Представившиеся электриками мошенники оставили пермячку без 3,4 млн рублей В афере также участвовали лжесотрудники ФСБ и Росфинмониторинга

В пресс-службе полиции Прикамья рассказали об очередном случае мошенничества: женщина добровольно отдала более 3,4 млн руб. после общения с мошенниками.

В ведомстве пояснили, что пермячке позвонил неизвестный, сообщив о замене электросчётчиков, и запросил код из SMS. После сообщения кода ей пришло уведомление о входе в «Госуслуги». Потом ей позвонила девушка, представившись сотрудником Росфинмониторинга, и сообщила о неправомерных действиях в аккаунте. Затем по видеосвязи «следователь ФСБ» сообщил, что её деньги якобы переведены в украинский фонд и оформлена доверенность на уроженца Чернигова.

На этом мошенники не успокоились: женщине позвонил ещё один неизвестный и заявил, что её деньги находятся в банке в «подвешенном состоянии» и их необходимо обналичить и перевести на национальный депозитарий. Пермячка перевела более 3,4 млн руб, а через 10 дней поняла, что стала жертвой мошенничества, и обратилась в полицию.

В МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас ведётся следствие.

Полиция предупреждает граждан о необходимости быть бдительными, не совершать финансовых операций по телефонным инструкциям, не доверять подозрительным звонкам и не паниковать от услышанного по телефону.

«Только вы можете знать о взломе личного аккаунта. Не сообщайте реквизиты карт, PIN-код, CVC/CVV-коды и пароли. У государства нет организаций для перевода личных средств на хранение. Вклады открываются самостоятельно в банках», — отметили в полиции.

