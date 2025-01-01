Пермские спасатели вытащили из болота ребёнка Мальчик увяз в трясине по колено Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Перми вблизи оврага за автостоянкой возле дома на ул. Вильвенской, 6 в болоте застрял ребёнок. Двое его приятелей удерживали товарища, который по колено провалился в заболоченную почву. Вытащить ребёнка смогли только прибывшие на место происшествия спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как пояснили в городской администрации, оперативная группа спасателей быстро прибыла на указанный адрес, извлекла мальчика из грязи и сопроводила его в безопасное место.

В связи с инцидентом сотрудники МЧС обратились к родителям с призывом проводить разъяснительные беседы с детьми о необходимости соблюдения мер предосторожности в лесу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.