В горах Таджикистана с высоты сорвался турист из Перми

По информации E1.RU, в горной местности Таджикистана произошёл несчастный случай с туристом из Перми: упав с высоты, он получил травмы.

Как сообщает телеграм-канал «Sputnik Таджикистан», ссылаясь на комитет по ЧС республики, российский альпинист потерял равновесие и упал со скалистого участка. Спасательные службы провели операцию по транспортировке пострадавшего по труднодоступным горным тропам в с. Вору, а затем в центральную больницу города Пенджикента, где он был помещён в стационар. На фотографиях, опубликованных в сети, видно, что у мужчины нога в гипсе.

E1.RU удалось установить личность пострадавшего — им оказался пермяк Антон Телицын. По его признанию, обстоятельства падения остались для него неясными: он оступился во время спуска. В настоящее время альпинист проходит лечение. Он сообщил, что его состояние стабильное, как и самочувствие его родных и остальных членов группы.

Отмечается, что организаторы туристической поездки тоже родом из Пермского края.

