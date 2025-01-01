Поставка 35 «кубов» древесины из Прикамья сорвалась из-за жука-полиграфа Продукция предназначалась для экспорта в Узбекистан Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

Лесозаготовителя из Прикамья оштрафовали за хранение древесины с уссурийским полиграфом. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В августе сотрудники Управления провели внеплановую проверку документов ИП Мартюшева А.А., который занимается производством, хранением, реализацией и отгрузкой древесины в Частинском округе Пермского края.





Досмотр 35 куб. м. пиломатериалов из хвойных деревьев, готовящихся к отправке в Узбекистан, а также анализ взятых проб показал, что в древесине найден уссурийский полиграф — карантинный вредный организм.





Лесозаготовитель не изолировал заражённую древесину от другой продукции, а также не предупредил об этом факте Управление Россельхознадзора. Предпринимателя оштрафовали 5 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.