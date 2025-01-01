Ввоз декоративных саженцев из Беларуси в Прикамье увеличился на 56% В этом году в регион поступило 33,74 тысяч саженцев Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю

В Пермский край почти на 56% увеличился ввоз саженцев декоративных культур из Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В ведомстве сообщили, что с начала года в регион поступило 33,74 тыс. штук саженцев из Республики Беларусь, что в 1,56 раза выше аналогичного периода 2024 года, когда было отправлено 21,65 тыс. штук.





В конце августа сотрудники Управления Россельхознадзора проконтролировали ввоз 700 штук саженцев туи из Беларуси и взяли пробы продукции. Кроме того, они просмотрели необходимые документы.





Анализ, проведённый Пермским филиалом ФГБУ «ВНИИКР», показал, что в саженцах нет карантинных вредных организмов. На продукцию были оформлены акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора) для её дальнейшей реализации.

