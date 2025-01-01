В Пермском крае предложение новых авто с АКПП выросло на 13% В тройке лидеров оказались Geely, Changan и GAC Поделиться Твитнуть

В 2025 году в Пермском крае наблюдался рост доступности новых автомобилей, оснащённых автоматической трансмиссией. Согласно анализу, проведённому специалистами «Авито Авто», предложение таких машин увеличилось более чем на 13%. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Исследование охватило данные о предложении новых авто с АКПП и заинтересованности пользователей в них. Выяснилось, что почти четверть всех объявлений приходилась на автомобили с автоматической коробкой передач. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года, их доля выросла на 13,2%, достигнув 23,3% от общего числа предложений новых машин. Лидером по количеству объявлений стала марка Geely (23,9%), за которой следуют Changan (9,4%) и GAC (8,6%). Самой представленной моделью является GAC GS8 (8%).

Наибольший рост в количестве объявлений продемонстрировали автомобили марки GAC, увеличившись на 6,3% по сравнению с январём-августом 2024 года. Особенно заметно выросло предложение по модели GAC GS8 (на 8,9%).

Пользователи платформы проявляли наибольший интерес к автомобилям Geely (14,1%), GAC (9,3%) и Changan (6,1%). Модель GAC GS8 стала самой востребованной (8,9%).

Руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артём Хомутинников отметил, что роботизированные коробки передач, благодаря популярности среди китайских производителей, занимают значительную долю рынка (48,4%). Тем не менее, АКПП продолжают пользоваться большим доверием у потребителей, и спрос на них на 75% выше, чем на модели с РКПП.

Эксперт подчеркнул важность учёта не только типа трансмиссии при выборе автомобиля, но и других параметров, таких как мощность двигателя, комплектация и дополнительные опции.

