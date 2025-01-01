За нарушения трудового законодательства работодатели Прикамья заплатили 44 млн рублей Госинспекция труда вынесла 1,4 тысячи постановлений Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс карты

В Пермском крае состоялся первый HR-Форум, собравший более 20-ти экспертов из разных городов. Основной целью форума стал анализ рынка труда, обсуждение управления персоналом и представление успешных практик пермских компаний. На форуме Госинспекция труда Пермского края совместно с Торгово-промышленной палатой региона организовали секцию о правовых аспектах работы с персоналом. Заместитель руководителя госинспекции Павел Бахтагареев затронул проблему неформальной занятости и её последствия.

Он рассказал, что в Прикамье с начала 2025 года были восстановлены права 1,6 тыс. работников. За нарушения трудового законодательства вынесено 1,4 тыс. постановлений на 44 млн руб.

На форуме обсуждались также вопросы профилактики, контроля и цифровых сервисов Роструда. Так, в текущем году инспекция провела около 10 тыс. профилактических мероприятий, включая предостережения и визиты. Было организовано 135 контрольных мероприятий.

По итогам проверок выдано 282 предписания, а 290 сотрудников отстранили от работы из-за отсутствия обучения по охране труда. К ответственности привлекли 68 должностных лиц. Всего же инспекция рассмотрела 3 тыс. обращений.

Проведено расследование 137 несчастных случаев. Должностные лица инспекции участвовали в проверках прокуратуры.

