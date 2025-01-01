Грибники из Пермского края заблудились и провели ночь в лесу В их поисках участвовали около 70 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкарском округе Пермского края 10 сентября пропали пожилая женщина и шестилетняя девочка, их удалось найти только на следующий день, ночь они провели в лесу. Об этом сообщили в администрации округа.

Для поисков были задействованы полиция, МЧС, служба спасения, администрация и волонтёры — всего около 70 чел.

Уточняется, что женщина со своей внучкой ушла в лес рядом с д. Велва-База утром 10 сентября. Обнаружить их удалось 11 сентября в лесном массиве вблизи д. Пиканова Юсьвинского округа, сейчас они уже находятся дома.

В администрации округа также обратили внимание, что в этой истории немаловажную роль сыграла и собака пропавших по кличке Умка. Она ушла в лес вместе с ними, находилась всё время рядом, а ночью согревала их своим телом.

