Прикамье вошло в топ-7 популярных мест оздоровительного туризма осенью

Константин Долгановский

Пермский край занял седьмое место среди популярных направлений осеннего оздоровительного туризма. Такие данные предоставили аналитики «Яндекс Путешествий».

В среднем стоимость ночи в санаториях Прикамья составляет 7 210 руб., в основном туристы приезжают в регион на шесть ночей.





При этом самыми популярными направлениями для оздоровления туристов стали классические курортные местности: Черноморское побережье, Кавказские Минеральные Воды, Крым и Подмосковье. «Здесь много здравниц разного уровня, сильные профильные программы, парки и терренкуры, питьевые галереи и бассейны. Инфраструктура работает круглый год, сервис предсказуем, медицинская база проверена годами».





Первое место среди рейтинга занимает Краснодарский край с 12 тыс. руб. за ночь, Ставропольский край — 15 тыс. руб. и Республика Крым — 11 тыс. руб. Самые выгодные санатории находятся в Пензенской области, в среднем ночь в санаториях региона обойдётся в 3,9 тыс. руб.

