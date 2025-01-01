В Прикамье простятся с военнослужащим из Нытвы
Юрий Кочнев погиб в зоне СВО
В ходе специальной военной операции на территории Украины погиб Юрий Кочнев. Информация об этом появилась на официальной странице Нытвенского округа ВКонтакте.
Обстоятельства его гибели не разглашаются. Также не сообщается и о дате смерти солдата. Известно лишь, что на СВО он был рядовым и служил разведчиком.
В последний путь военнослужащего проводят 12 сентября. Церемония прощания с Юрием Кочневым начнётся в 10:00 в Доме культуры в Нытве (пр. Металлургов, 1а), а гражданская панихида начнётся в 11:00.
«Приносим глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего защитника Отечества, разделяем с вами боль утраты. Скорбим вместе с вами…», — говорится на странице муниципалитета в соцсетях.
