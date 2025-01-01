В ночь на 13 сентября в Прикамье ожидается минусовая температура Поделиться Твитнуть

фото: pvproductions

freepik.com

По данным Пермского ЦГМС, в ночь на 13 сентября в регионе местами ожидаются заморозки. Температура в воздухе и на поверхности почвы опустится до -2°.

В краевом МЧС предупредили, что из-за низкой температуры возможны техногенные пожары. Их основными причинами являются неверное использование электроприборов, газового и обогревательного оборудования, а также нарушение правил пожарной безопасности.





В ведомстве водителей просят держать безопасную скорость и дистанцию, резко не тормозить и не маневрировать.





«О прогнозируемых погодных явлениях и соблюдении требований пожарной безопасности сообщите родным и знакомым. Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный», — добавили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

