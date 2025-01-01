К участкам многодетных семей Перми проложили новую дорогу Её длина составила 1,7 км Поделиться Твитнуть

По информации городского департамента земельных отношений администрации Перми, в д. Шуваята Фроловского поселения Пермского муниципального округа завершены работы по созданию дороги, ведущей к земельным наделам, выделенным многодетным семьям Перми. Общая протяжённость проезда достигла 1700 м. Работы выполнены на средства городского бюджета.

Напомним, в д. Шуваята многодетным семьям Перми было выделено 70 участков для садоводства. Ранее дорожная сеть на этой территории отсутствовала.

Кроме Шуваят, в настоящее время ведётся строительство дорог к участкам, предназначенным для многодетных семей, в с. Гамово и п. Красный Восход Усть-Качкинского поселения Пермского МО. Также готовятся дороги для участков, которые планируется отдать многодетным семьям, участникам СВО и их семьям в 2025-2026 годах в м/р Левшино, м/р Энергетик, м/р Январский Орджоникидзеского района Перми. Длина этих дорог составляет 14 850 м. На эти цели из бюджета Перми выделено порядка 360 млн руб.





