Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестиваль мультфильмов пройдёт в Перми в четвёртый раз Стали известны даты проведения «Союзмультфильма» 2025 года Поделиться Твитнуть

Фото: Центр развития кинопроизводства

Центр развития кинопроизводства сообщает даты проведения детского анимационного фестиваля «Союзмультфильм» (0+). Он состоится 1-3 ноября 2025 года.

Фестиваль, который проводит Центр развития кинопроизводства в содружестве с киностудией «Союзмультфильм», пройдёт в Перми в четвёртый раз. В 2024 году его посетило около 8 тыс. зрителей.

В этом году фестиваль пройдёт, как и год назад, в «Кристалл-центре». В программе события — показы мультфильмов от киностудии «Союзмультфильм», творческие мастер-классы, шоу-программы, работа цифровых интерактивных зон, где каждый сможет создать собственный мини-мультфильм.

Все события фестиваля бесплатные, предварительная регистрация не требуется.

