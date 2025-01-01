«Партийный десант» «Единой России» побывал в Юсьвинском и Берёзовском округах Мониторинг работ на объектах народной программы провели депутаты и активисты партии Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

Мониторинговая группа «Партийного десанта» под руководством главы Юсьвинского округа, секретаря местного отделения «Единой России» Николая Никулина проверила ход капитального ремонта Юсьвинской средней общеобразовательной школы им. народной артистки РФ А.Г. Котельниковой.

На объекте проводится монтаж систем отопления, оконных и дверных проёмов, полов, а также отделка стен. Устанавливаются радиаторы отопления, производится облицовка керамической плиткой в санузлах и медицинском кабинете. Работы должны быть завершены 1 декабря текущего года.

«Десантники» осмотрели состояние объекта, убедились в соблюдении сроков и качества выполняемых работ. Дополнительно проверили благоустройство школьного двора, реализуемое в рамках регионального проекта «Комфортный край» — инициативы губернатора Пермского края, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Махонина.

«Партийный десант» Берёзовского округа совместно с депутатами думы принял участие в приёмке работ по благоустройству общественного пространства у памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

По федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в июне текущего года начались работы по созданию общественного пространства с установкой памятника «Участникам боевых действий и локальных конфликтов». Сейчас здесь появился настоящий мемориальный комплекс, объединяющий разные исторические события и позволяющий сохранить память о земляках, отдавших жизни за Родину.

Генеральный подрядчик, депутат думы Берёзовского округа Денис Цыбин выразил благодарность сотрудникам и партнёрам — группе компаний «Союз»: «Этот проект объединил людей, которые вложили все свои знания и умения в создание композиции. Было непросто найти профессионалов, многие фирмы просто не решались браться за выполнение такого заказа. Но мы справились с поставленными задачами. Журавлей изготовил мастер из Кунгура Виталий Мурзин, а гранитная плита приехала к нам из Карелии».

Партийцы отметили, что все работы выполнены качественно и в предусмотренные договором сроки.

Напомним, в рамках «Партийного десанта» депутаты и активисты «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Они организуют мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество работ, соблюдение сроков строительства/ремонта, получают обратную связь от жителей, подрядчиков и общественников.

