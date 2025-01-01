Просроченная ипотека на вторичном рынке в Прикамье выросла в 1,9 раза Эксперты считают это тревожным признаком Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

На начало августа текущего года в Пермском крае объём просроченной ипотечной задолженности на покупку готового жилья превысил отметку в 2,1 млрд руб. Исследование, проведённое коллекторским агентством «Долговой консультант», указывает на увеличение этого показателя в 1,9 раза с начала 2025 года. Этот рост значительно опережает динамику 2024 года, где рост за весь год был в 6 раз меньше (с 962 млн до 1,1 млрд руб.).

Подобная тенденция наблюдается в большинстве регионов России. За первые семь месяцев 2025 года общий объём просроченной ипотечной задолженности по стране (просрочка более 90 дней) достиг 146,2 млрд руб., увеличившись с начала года на 63,6%. При этом за весь прошлый год увеличение составило 31,7 млрд руб., или 54,9%.

По словам генерального директора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, рост просроченной ипотечной задолженности является тревожным признаком. Проблемы испытывают не только заёмщики, оформившие кредиты по высоким ставкам в 2023-2024 годах, но и те, кто брал ипотеку ранее. Ситуация осложняется низким спросом на вторичном рынке жилья, что затрудняет быструю продажу залоговой недвижимости. До тех пор, пока рынок вторичного жилья не активизируется, рост просроченных ипотечных долгов продолжится.

Наиболее значительный скачок в росте просроченной ипотеки с начала 2025 года зафиксирован в Республике Марий Эл (рост в 3,5 раза), Республике Тыва (в 3,3 раза), Новгородской области (в 2,5 раза) и Республике Татарстан (2,2 раза). В абсолютных цифрах лидерами стали Санкт-Петербург (увеличение на 2,93 млрд руб.), Тюменская область (на 2,8 млрд руб.) и Республика Татарстан (на 2,7 млрд руб.).

Эксперты отмечают, что ипотечные заёмщики традиционно считаются более дисциплинированными, чем заёмщики по другим видам кредитов. Однако экономические трудности, с которыми столкнулись некоторые отрасли, негативно сказываются на их сотрудниках, имеющих ипотечные обязательства и недостаточный запас финансовой прочности. В результате текущего дохода становится недостаточно для покрытия ежемесячных платежей по кредиту.

