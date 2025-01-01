Цены на вторичное жильё в Перми выросли за месяц на 1% Это один из самых высоких показателей среди городов-милионеров Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Аналитики Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ) проанализировали динамику цен за август на вторичное жильё в крупнейших городах России. Пермь вошла в число лидеров по темпам роста стоимости квадратного метра. В столице Пермского края «вторичка» прибавила в цене 1%, достигнув 113 тыс. руб. за «квадрат». Это второе место среди регионов ПФО. Наиболее же заметный рост в Приволжском федеральном округе зафиксирован в Нижнем Новгороде, где квадратный метр подорожал до 143 тыс. руб. (+1,2%).

Общероссийским лидером по росту цен стал Санкт-Петербург, показавший увеличение на 1,7% (до 222 тыс. руб. за квадратный метр).

В среднем по городам-миллионникам, стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в августе 2025 года составила 144 тыс. руб. Это на полпроцента больше, чем в июле. Одновременно с этим наблюдалось сокращение объёма предложений на 2,1%.

Согласно данным «Яндекс Недвижимости», в августе вторичный рынок крупнейших городов России демонстрировал обычные сезонные колебания, и большинство цен остались стабильными. Параллельно наблюдалось небольшое уменьшение числа доступных объектов. Эксперты прогнозируют увеличение как количества сделок, так и объема предложений в начале осени, особенно если ключевая ставка Банка России продолжит снижаться.

