В Прикамье похоронят погибшего на СВО 29-летнего Александра Гуйвана

фото новостного портала «Добрянка».

В зоне специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР при исполнении боевого задания 13 июля 2025 года погиб житель Добрянки Александр Гуйван. Это произошло в Запорожской области, в окрестностях населённого пункта Приютное. Об этом сообщает новостной портал «Добрянка».

Александр родился 31 августа 1995 года в п. Центральный Коспаш. До поступления на военную службу работал водителем в компании ООО «АИД».

В начале 2025 года подписал контракт с Минобороны и был направлен на СВО. В зоне боевых действий выполнял обязанности гранатомётчика в первом стрелковом отделении, которое входило в состав третьего стрелкового взвода второй стрелковой роты стрелкового батальона.

У Александра остались супруга и дети.

Церемония прощания состоится 15 сентября в 11:00 в Добрянке, в ДКиС им. Ладугина.

