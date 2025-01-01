Впервые на выборах в Прикамье будут работать молодёжные участковые избиркомы Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Глава Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин на заседании краевого молодёжного парламента рассказал, что одним из методов привлечения молодёжи к участию в выборах 2025 года является формирование впервые в истории выборов Прикамья молодёжных УИК.

Он отметил, что в Перми уже созданы две такие комиссии, в состав которых вошли члены молодёжных избиркомов и муниципальных молодёжных парламентов. Средний возраст работников этих избирательных участков составляет 19 и 23 года. Одну из комиссий возглавляет член краевого Молодежного парламента Михаил Гринчук.

В общей сложности в составы УИК войдут пять представителей Молодёжного парламента Прикамья, которые примут участие в предстоящих выборах.

Напомним, в предстоящие выходные, с 12 по 14 сентября, в Пермском крае состоятся выборы губернатора, а также выборы депутатов в 11 муниципальных образованиях. В таких населенных пунктах, как Березники и Бардымский, Еловский, Карагайский, Кишертский, Куединский, Сивинский и Частинский округа, пройдут основные избирательные кампании. В Горнозаводске, Лысьве и Кизеле будут организованы дополнительные выборы. Проголосовать можно будет традиционно на участке, дистанционно, а также на дому.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.