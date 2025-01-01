Жителя Прикамья осудят за попытку фиктивного банкротства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чайковском (Пермский край) следователи отдела МВД завершили расследование в отношении 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в заведомо ложном доносе (ч. 1 ст. 306 УК РФ), сообщили в пресс-службе краевого управления полиции.

По версии следствия, молодой человек обратился в правоохранительные органы с заявлением о несанкционированном доступе к его аккаунту на портале «Государственные услуги». Он утверждал, что неизвестные оформили на его имя кредиты в двух финансовых учреждениях на общую сумму около 3 млн руб. Несмотря на предупреждение об уголовной ответственности за ложный донос, гражданин настаивал на своей версии и требовал проведения расследования.

В ходе следственных мероприятий информация о взломе личного кабинета на «Госуслугах» не подтвердилась. С помощью банковских данных и свидетельских показаний следствие установило, что молодой человек лично оформил кредиты.

Возбуждение уголовного дела, по мнению следствия, было инициировано им с целью дальнейшего использования в качестве основания для признания себя неплатежеспособным.

На данный момент обвиняемый ожидает решения суда. Статья обвинения предусматривает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы.

