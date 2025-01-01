Участникам СВО из Прикамья списали более полумиллиарда рублей долгов Исполнительные производства завершены в отношении 2,2 тысячи военнослужащих Поделиться Твитнуть

военная спецоперация на Украине

«Яндекс.Дзен»

Органы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Пермскому краю завершили 7 051 исполнительное производство в отношении 2 214 военнослужащих, участвующих в СВО. Речь идет о кредитных обязательствах общей суммой около 525 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

В региональном управлении напомнили, что в соответствии с законодательством, исполнительные производства по кредитам, включая ипотеку, приостанавливаются для граждан, заключивших контракт о военной службе после 1 декабря 2024 года на срок более года. При этом сумма долга участника СВО или его супруги не должна превышать 10 млн руб.

Для оперативного прекращения исполнительного производства и снятия всех ограничений, необходимо обратиться с заявлением в подразделение ФССП по Пермскому краю или в аппарат Главного управления в любой рабочий день. Также заявление можно подать онлайн.

К заявлению необходимо приложить номер исполнительного производства и копию документа, подтверждающего участие в СВО. Супругам необходимо предоставить копию свидетельства о браке.





