Власти Перми предложили владельцам бизнес-центра установить отпугиватель птиц Или натянуть защитные сетки Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми участились случаи гибели птиц, врезающихся в стеклянный фасад бизнес-центра, расположенного на ул. Монастырской, 2б, у Речного вокзала. Об этом пишут пользователи соцсетей и публикуют фото с места происшествия.

фото из тг-канала "Пермь с огоньком"

По информации, полученной изданием «Пятница» от представителей городской администрации, власти Ленинского района уже обращались к владельцу здания с целью предотвращения подобных инцидентов.

В частности, собственнику рекомендовали изучить возможность внедрения различных решений, таких как применение акустических или ультразвуковых устройств для отпугивания птиц, монтаж защитных сеток на стеклянные поверхности или нанесение на фасад специального покрытия, отражающего ультрафиолетовое излучение. Эти меры могли бы снизить риск столкновений птиц со зданием.

В мэрии также отметили, что районная администрация лишена дополнительных рычагов влияния на собственника здания и не может заставить его выполнять рекомендации.

Владельцы бизнес-центра информацию о массовой гибели птиц пока не прокомментировали.

Ранее экологи уже поясняли, что столкновения птиц со стеклянными фасадами происходят из-за обманчивой схожести прозрачных или зеркальных поверхностей со средой — небом и пейзажем, из-за чего птицы не распознают в них барьер. Не меньшую угрозу для пернатых представляет и ночная иллюминация зданий. Многие виды птиц совершают перелеты в тёмное время суток, и, привлеченные яркими огнями, дезориентируются, направляясь к источнику света и сталкиваясь со стенами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.