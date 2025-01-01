В Перми собирают деньги для школьницы с неизвестным заболеванием Девочке требуется дорогостоящий генетический анализ Поделиться Твитнуть

фото предоставлено Фондом "Дедморозим"

Благотворительный фонд «Дедморозим» сообщает о сложной ситуации со школьницей из Перми с неустановленным заболеванием.

По данным организации, первые признаки недуга у девочки проявились около четырёх лет назад, когда её мать обратила внимание на изменившуюся походку ребёнка. Со временем хромота усилилась, левая нога начала деформироваться и укорачиваться, а также появилась слабость в пальцах левой руки. К девяти годам у девочки возникли трудности с речью.

Несмотря на многочисленные обращения к различным специалистам, точный диагноз девочки до сих пор не установлен. Единственной возможностью установить причину болезни является дорогостоящий генетический анализ — полное секвенирование генома.

Это исследование предоставит врачам исчерпывающую информацию о генетическом коде девочки, что, как ожидается, поможет определить причину заболевания. Подробную информацию о том, как оказать помощь девочке, можно найти на официальном сайте фонда «Дедморозим».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.