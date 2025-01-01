Глава следкома запросил доклад по уголовному делу о гибели велогонщика в Прикамье Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин

Следственный комитет России

В связи с дорожным происшествием в Пермском крае, в результате которого погиб велосипедист, глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин запросил отчёт о ходе следствия по уголовному делу, сообщает пресс-служба следкома.

Жертвой ДТП, напоминает perm.aif.ru, стал 40-летний профессиональный спортсмен из Прикамья Александр Бако.

Трагический инцидент произошёл 7 августа 2024 года на трассе Пермь—Жебреи. Во время тренировки велосипедист, пересекая перекрёсток без светофора, был сбит автомобилем. Спортсмен с многочисленными травмами был госпитализирован и месяц находился в реанимации. Через месяц Федерация велоспорта Пермского края сообщила о его кончине.

В настоящее время региональное управление СКР проводит расследование по факту нарушения ПДД, повлекшего смерть человека, назначены необходимые экспертизы.

В связи с обеспокоенностью родственников и близких погибшего по поводу отсутствия ответственности водителя, спровоцировавшего ДТП, Александр Бастрыкин распорядился, чтобы Валерий Сафонов, и.о. руководителя СКР по Пермскому краю, представил доклад о продвижении расследования и результатах проверки информации, опубликованной в СМИ.

