Суд обязал Минсоц признать 93-летнюю жительницу Прикамья труженицей тыла

Сергей Глорио

Чайковский городской суд вынес решение в пользу 93-летней горожанки, удовлетворив её иск о признании права на получение звания «труженик тыла в период Великой Отечественной войны».

Заявительница 1931 г.р. с мая 1943 по сентябрь 1945 года работала в колхозе «Память павшим борцам революции». В 2021 году она попыталась получить удостоверение «труженик тыла», но ей было отказано из-за утери архивных документов колхоза, что сделало документальное подтверждение трудового стажа невозможным.

Стремясь восстановить свои права, женщина подала иск в судебные органы.

Суд, опираясь на показания свидетелей, установил факт её работы в колхозе во время войны.

В итоге Чайковский городской суд Пермского края удовлетворил заявленные требования и обязал местное отделение Министерства труда и соцразвития Пермского края присвоить пенсионерке статус «труженик тыла Великой Отечественной войны» и предоставить ей полагающийся документ, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

