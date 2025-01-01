Осуждённый перевёл террористам деньги из колонии Пермского края Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае сотрудники УФСБ совместно с ГУФСИН России по региону раскрыли незаконную деятельность иностранца, причастного к финансовой поддержке терроризма. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы безопасности.

Заключенный исправительной колонии №1 в Прикамье, придерживаясь экстремистских убеждений, перевёл деньги на банковские счета лиц, связанных с международной террористической организацией.

На основании результатов оперативной работы УФСБ в отношении отбывающего наказание гражданина из Центральной Азии следственным отделом управления возбуждено уголовное дело. В рамках расследования проводится «комплекс оперативно-следственных мероприятий» в отношении обвиняемого.

