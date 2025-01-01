В Перми разработаны малотоксичные обезболивающие Соединения соответствуют четвертому, наименее опасному классу Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Пермского политеха, учёные университета разработали новый тип химических соединений, предназначенных для использования в качестве болеутоляющих средств. Проведённые исследования показали, что данные вещества обладают в три раза меньшей токсичностью по сравнению с широко используемым диклофенаком натрия.

В рамках исследования ученые объединили два биологически активных элемента: производное пиразолона (подобное анальгину) и часть молекулы бензодиазепина, оказывающего воздействие на нервную систему. В результате синтеза было получено пять соединений, отличающихся незначительными структурными особенностями. Эффективность методики подтверждается высоким выходом конечного продукта, составившим 81-85%.

Эксперименты на лабораторных животных показали, что все новые соединения соответствуют четвертому, наименее опасному классу токсичности. При введении дозы в 300 мг/кг все животные остались живы и не проявили никаких признаков интоксикации. Для сравнения, диклофенак в дозировке 100 мг/кг привел к гибели одной особи из трёх.

Наиболее выраженный эффект обезболивания был отмечен у двух соединений – содержащего метильную группу и атом хлора. Их болеутоляющее действие через два часа было сравнимо или даже превосходило действие диклофенака.

На данную разработку уже оформлен патент.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.