Яндекс с 2028 года начнёт переводить коми-пермяцкий язык Инициатива реализуется в рамках госпрограммы Пермского края «Общество и власть»

Начиная со следующего года, Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации педагогов начнёт работу над созданием корпуса из 100 тыс. параллельных предложений на коми-пермяцком языке. Эти лингвистические данные будут использованы для интеграции в систему «Яндекс.Переводчик». Данная инициатива реализуется в рамках государственной программы Пермского края «Общество и власть». Об этом пишет ВЕТТА.

В 2027 году запланированы работы по технической интеграции подготовленных переводов в инфраструктуру Яндекса. Ожидается, что полноценный запуск сервиса перевода на коми-пермяцкий язык станет возможным в 2028 году.

Напомним, в 2025 году Коми-Пермяцкий округ отмечает 100-летие со дня образования. В честь этого текущий год объявлен в Пермском крае Годом коми-пермяцкого языка.

