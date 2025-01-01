Пермский край почувствует влияние арктического антициклона Прогнозируется похолодание ночью и потепление днём Поделиться Твитнуть

В четверг, 11 сентября, на погоду в Прикамье начнёт оказывать антициклон с эпицентром над Республикой Коми. Он принесёт волну арктического воздуха, а также несколько ясных дней без осадков вплоть до 18 сентября. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

Сегодня днём по региону ожидается от +10…+11˚ на востоке до +15…+16˚ на западе и северо-западе, в Перми +13…+15˚.

Ночь на пятницу ожидается с низкими температурами и возможными заморозками на востоке региона, в Перми вероятно +2…+4˚. Днём в пятницу сохранится прохладная погода, +12…+17 ˚ по краю и +14…+16 ˚ в Перми.

В выходные антициклон достигнет пика своей силы, однако прогрев воздуха будет происходить постепенно. В связи с этим, максимальная дневная температура воздуха составит +16…+21˚ по региону, в Перми +18…+20˚, а ночные температуры останутся низкими, в пределах +3…+8˚ (с вероятными заморозками на юго-востоке края в ночь на субботу).

