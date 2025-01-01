Суд объяснил отказ в сносе гостиницы на территории пермского рынка Демонтажа требует администрация Ленинского района Поделиться Твитнуть

гостиница по адресу ул. Борчанинова, 71а находится на территории Центрального рынка

«2ГИС»

Арбитражный суд представил мотивировочную часть своего решения по иску, поданному администрацией Ленинского района Перми против предпринимателя Рафика Мурадова. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

В иске требовался демонтаж пятиэтажной гостиницы, расположенной по ул. Борчанинова, 71а. Муниципальные власти утверждают, что здание, функционирующее более двух десятилетий, представляет собой незаконную постройку и несёт угрозу безопасности граждан, и требовали от владельца его сноса.

В конечном итоге, суд поддержал заключение эксперта о наличии отклонений от строительных стандартов при возведении объекта, однако пришёл к выводу, что эти недостатки могут быть устранены. Кроме того, в решении суда отмечено истечение срока исковой давности.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что вероятность успешного обжалования данного решения в апелляционной инстанции крайне мала.

Напомним, Арбитражный суд Пермского края вынес решение 25 августа.

В здании, помимо гостиницы, работают кафе «Суши-мастерская» и «У Хаджи», ночной клуб Costa Rica, охранное предприятие «Гардиан», строительная компания «Строй-Лидер». Также там располагается общественная организация «Национальная культурная автономия азербайджанцев Пермского края».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.