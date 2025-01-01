В МЧС Прикамья не подтвердили пожар в поезде «Финист» Поделиться Твитнуть

В пресс-службе МЧС Прикамья отреагировали на новость о якобы загоревшемся электропоезде «Финист». Как заявили представители ведомства, случаев возгорания поездов на территории региона зафиксировано не было.

Ранее в одном из Telegram-каналов в Пермском крае распространилась информация о том, что электропоезд «Финист» якобы загорелся на ст. Юбилейной в Мотовилихинском районе Перми. К публикации были приложены кадры с дымом, поднимающимся вдалеке над железнодорожными путями.

В МЧС сообщили, что согласно данным, полученным от отдела полиции на транспорте, оперативного дежурного Свердловской железной дороги в Екатеринбурге, Единой дежурно-диспетчерской службы города Перми и территориального гарнизона, никаких уведомлений о пожарах, затронувших железнодорожные составы, не поступало.

