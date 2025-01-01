Более половины пермяков против введения единой спортивной формы в школах С инициативой выступили депутаты Госдумы Поделиться Твитнуть

Согласно опросу, проведенному службой поиска работы SuperJob, более половины жителей Перми (55%) не поддерживают идею введения единой спортивной формы в школах. С таким предложением выступили депутаты Госдумы.

Противников данной идеи среди родителей школьников оказалось ещё больше — 60%.

"За" унифицированную спортивную форму высказались лишь 30% пермяков.

Сторонники единой формы аргументируют свою позицию эстетическими соображениями, желая видеть учеников в «аккуратной, удобной и приличной» одежде. Противники, напротив, настаивают на индивидуальном подборе спортивной формы, особенно для детей, чтобы избежать возможных проблем со здоровьем, связанных с опорно-двигательным аппаратом и дерматологическими заболеваниями, особенно в период активного роста.

Интересно, что мужчины чаще выражают несогласие с единой формой, чем женщины (59% против 50% соответственно).

Молодые люди до 35 лет в большей степени противятся данной инициативе (61%), чем горожане старше 45 лет (44%).

При этом среди респондентов с высоким уровнем дохода (от 100 тыс. руб. в месяц) доля противников единой формы выше (62%), чем среди тех, кто зарабатывает меньше.

Напомним, в Государственной думе инициировали запросы в Министерство просвещения и Министерство спорта Российской Федерации о введении унифицированной спортивной одежды в школах, выполненной в триколоре российского флага. Об этом сообщает РИА Новости.

Инициаторами данной идеи стали председатель комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин, а также депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон. Как отмечают парламентарии, основанием для обращения послужили многочисленные запросы граждан о необходимости введения одинаковой формы для уроков физкультуры во всех школах страны.

