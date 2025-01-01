В Пермском крае ищут бежавшего из СИЗО Екатеринбурга 24-летнего террориста Поделиться Твитнуть

фото: Пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

В Пермском крае разыскивают 24-летнего преступника, который совершил побег из Екатеринбурга. Об этом сообщает E1.RU, ссылаясь на пресс-службу ГУФСИН по Свердловской области.

Согласно информации, опубликованной порталом, речь идёт о молодом человеке, объявленном в розыск после того, как он сбежал из следственного изолятора № 1.

В начале месяца Иван К. и Александр Ч., которые были осуждены за подготовку теракта, совершили побег из СИЗО и скрылись в неизвестном направлении. Александр Ч. был пойман 8 сентября, однако его сообщник всё ещё в розыске.

ГУФСИН по Свердловской области сообщает, что Иван Корюков 2000 г.р. предположительно может находиться в районе Чусовского тракта. E1.RU также сообщает, что ориентировки с описанием внешности разыскиваемого направлены в соседние с Свердловской областью регионы, в том числе и в Пермский край.

Внешность разыскиваемого: короткая стрижка, присутствует щетина, на правой кисти татуировка в виде паутины. Вероятнее всего, одет в черную куртку, темно-синие спортивные штаны и черную кофту. Может быть вооружён ножом.

