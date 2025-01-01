Пермский «Молот» уступил «Горняку-УГМК» Поделиться Твитнуть

фото: ИА "Регнум"

В Верхней Пышме 10 сентября состоялся матч регулярного чемпионата ВХЛ, в котором «Горняк-УГМК» принимал пермский «Молот». Хозяева льда одержали уверенную победу.

Первый период завершился со счетом 1:0 в пользу «Горняка», реализовавшего численное преимущество. Во втором периоде команды не смогли поразить ворота друг друга, показав равную игру.

В начале третьего периода «Молот» сумел восстановить равновесие, реализовав большинство усилиями Валерия Полякова. Однако развить успех гостям не удалось, и «Горняк-УГМК» установил окончательный счёт на табло — 4:1 в свою пользу.

В результате первого выездного турне нового сезона «Молот» одержал две победы и потерпел два поражения. Следующий матч «Молот» проведет дома 14 сентября против команды «Олимпия», начало игры запланировано на 17:00.

