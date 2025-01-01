Компания «ЭНТЭ» в Пермском крае расширит производство Это произойдёт благодаря инвестпроекту Поделиться Твитнуть

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин 10 сентября посетил ООО «ЭНТЭ» и филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский» в рамках рабочей поездки в Чайковский округ.

«ЭНТЭ» реализует приоритетный инвестиционный проект, специализируясь на производстве роботизированного сервисного оборудования, в частности, роботов-диагностов для инспекции трубопроводов. Разработанный компанией сканер А2072 широко применяется в России и странах СНГ, а роботизированный комплекс нового поколения Эр2Д2 планируется использовать на крупных инвестиционных проектах «Газпрома».

Приоритетный статус обеспечивает «ЭНТЭ» льготное получение земельного участка и право на инвестиционный налоговый вычет. Сейчас компания приводит участок в соответствие с требованиями проекта, перепланирует и ремонтирует приобретенное производственное здание, а также проводит проектно-изыскательские работы.

Инвестиции в размере 447 млн рублей позволят компании построить новые производственные площади, закупить и установить современное оборудование для высокотехнологичного производства и сборки роботизированных комплексов для диагностики трубопроводов.

В завершение визита губернатор наградил сотрудников предприятия за вклад в развитие промышленности Пермского края и добросовестный труд.

Также Дмитрий Махонин посетил Инженерно-технический центр «Газпром трансгаз Чайковский», где ознакомился с процессом изготовления монтажных заготовок, ремонтом оборудования и диагностикой магистральных газопроводов. Коллектив предприятия был награжден за участие в подготовке мероприятий к 80-летию Победы и восстановлении танка Т-34-85.

