В Перми «Россети» отсудили у «Закамской телефонной компании» 1,4 млн рублей

В Арбитражном суде Пермского края рассмотрено исковое заявление ПАО «Россети Урал» к ООО «Закамская телефонная компания». Истец взыскал с ответчика задолженность, превышающую 1,4 млн руб. Данная сумма возникла в рамках договора об аренде опор линий электропередачи для размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Заявленная сумма представляет собой плату за предоставленные услуги по размещению ВОЛС с января 2023 года по февраль 2025 года. После рассмотрения всех обстоятельств дела, Арбитражный суд Пермского края принял решение об удовлетворении требований «Россети Урал» в полном объёме.

Представители энергетической компании регулярно напоминают провайдерам о необходимости заключения договоров на использование электросетевой инфраструктуры для размещения телекоммуникационного оборудования. На объектах электросетей, находящихся в ведении пермского филиала «Россети Урал», в течение ряда лет проводится совместная инвентаризация с участием более 40 операторов связи.

Важно отметить, что размещение стороннего оборудования на объектах электроэнергетики строго регулируется российским законодательством и возможно только после согласования с сетевой организацией. Несанкционированное размещение ВОЛС может негативно влиять на надежность и безопасность электроснабжения, создавать трудности при проведении ремонтных работ на линиях электропередачи и представлять опасность для населения.

