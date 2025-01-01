Гостиница на улице Окулова в Перми готова на 23% Завершён монолитный каркас трёх из пяти этажей Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В Перми, по ул. Окулова, 4, продолжается возведение гостиничного комплекса с панорамными видами на Каму и правобережную часть города. Согласно информации от основного подрядчика, готовность объекта в настоящий момент составляет 23%.

Генеральный директор ООО «Окулова 4» Иван Малахов отмечает, что монолитный каркас трёх из пяти этажей будущей гостиницы уже завершён. Работы над четвертым этажом выполнены наполовину, и начато строительство пятого этажа, а также кровли.

фото: ФРПК

Строительство гостиницы осуществляется компанией «Окулова 4» в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при поддержке Корпорации Туризм.РФ и «Фонда развития Пермского края». Работы по заливке фундамента стартовали в начале текущего года, а к середине года был завершён первый этаж. Планируется, что к декабрю будет полностью возведён каркас здания.

Открытие гостиницы запланировано на 2026 год.

Проектом гостиничного комплекса предусмотрено 198 номеров категории «четыре звезды», ресторан, конференц-зал, а также спа- и фитнес-центр. Управлением гостиницы займется сеть AZIMUT Hotels.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.