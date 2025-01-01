Жителей Перми просят высказаться о благоустройстве сквера на Хрустальной Поделиться Твитнуть

В 2025 году администрация города планирует разработать проект реконструкции и озеленения сквера на ул. Хрустальной. В качестве первого шага к реализации проекта власти объявили о проведении соцопроса. Жители Перми могут сами выбрать желаемые функциональные зоны, материалы для пешеходных дорожек, типы насаждений и предложить варианты малых архитектурных форм для размещения в сквере.

Принять участие в голосовании можно до 21 сентября.

Проголосовать можно через портал «Госуслуги», перейдя по ссылке, а также на официальном сайте администрации Перми, кликнув баннер «Мой выбор, моё будущее».

Власти отмечают, что подобные исследования играют ключевую роль в процессе проектирования общественных пространств. Активное участие жителей на начальном этапе позволяет сформировать концепцию, максимально отвечающую потребностям горожан, предоставляет проектировщикам ценную информацию о текущем использовании территории и служит основой для предложений и рекомендаций по преобразованию территорий.

