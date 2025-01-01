В Перми начинается масштабная кампания по уничтожению грызунов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 15 сентября начинается осенний этап единовременной сплошной дератизации. Он будет проходить в течение месяца. Первая обработка от грызунов состоялась весной.

Как сообщили в городском управлении по экологии и природопользованию, в борьбе с грызунами примут участие различные организации и учреждения: муниципальные и казенные структуры, образовательные заведения, бизнес-центры и культурные объекты, промышленные предприятия, торговые точки, управляющие компании, садоводческие товарищества, жилищные кооперативы, УК, ТСЖ и др.

Осенний период характеризуется пиком численности грызунов. Крысы, мыши и другие подобные животные являются переносчиками опасных инфекций и гельминтозов. Более того, эти грызуны, отличающиеся повышенным аппетитом, наносят ущерб продуктам питания, повреждают здания (жилые, складские, производственные) и загрязняют их.

Главная цель дератизации — сокращение популяции грызунов и улучшение санитарно-эпидемической ситуации в городе.

Если управляющие компании не проводят дератизацию в многоквартирных домах, жители могут обратиться в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края с соответствующей жалобой и приложить фото- и видеоматериалы, подтверждающие нарушение. Это поможет привлечь управляющие компании к ответственности.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.