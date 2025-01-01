Елена Бардукова На капитальный ремонт спортивных объектов в Прикамье выделено 151,4 млн рублей Работы на большинстве из них планируется завершить в ноябре 2025 года Поделиться Твитнуть

На заседании правительства Пермского края министра физической культуры и спорта Прикамья Татьяна Чеснокова сообщила, что в регионе идёт капитальный ремонт шести объектов спортивной инфраструктуры. Общий объём финансирования из краевого и местных бюджетов составляет 151,4 млн руб.

Министр отметила, что капитальный ремонт спортобъектов является новым для региона направлением, оно реализуется всего лишь второй год.

«Вместе с тем это очень значимое направление, потому что большое количество объектов на территории региона построено в основном 1980-х годах и требует существенного обновления», — объяснила Татьяна Чеснокова.

В основном работы планируется завершить в ноябре 2025 года. Речь идёт о таких объектах, как МАУ ДО СШ «Прикамье» в Перми», дом спорта в посёлке Юго-Камский Пермского округа, ФОЦ «Олимп» в Гайнах, а также спортобъекты в школе №1 в селе Карагай и школе №17 в Соликамске.

Работы на спортивном комплексе «Центральный» в Чайковском будут завершены в 2026 году.

