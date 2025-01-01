Названа доля работающей молодёжи в Пермском крае Поделиться Твитнуть

На выездном заседании краевого правительства, которое состоялось в Чайковском, обсуждались стратегические инициативы молодёжной столицы по повышению престижа трудовой деятельности среди молодёжи.

Как рассказал глава Прикамья Дмитрий Махонин, краевым властям чрезвычайно важны вопросы, связанные с рабочей молодёжью. По его словам, на уровне полпредства в ПФО отмечают, что Пермский край как регион может стать «методологическим центром в части молодёжной политики по категории населения «трудящиеся».

«Надо больше внимания уделять рабочей молодёжи, потому что эта категория людей, которая так сильно не охвачена сейчас. Мы занимаемся школьниками, студентами, но когда молодой человек переходит работать на предприятие, мы говорим, что это не наша задача. Но на предприятиях работа с молодёжью не всегда выстроена, её задача — выпускать продукцию».

Глава агентства по делам молодёжи в Пермском крае Юлия Баландина отметила, что из всех молодых людей и девушек региона 57% составляет именно трудовая молодёжь.

«Она находится в трудоспособном возрасте и составляет ядро кадровой обеспеченности не только промышленных предприятий, но и бюджетных предприятий, малого и среднего бизнеса», — отметила Баландина.

Чиновница напомнила, что в Перми в этом году состоялось два масштабных события в рамках реализации политики для рабочей молодёжи — форум Рабочей молодёжи и форум «Молот». На последний приехали команды из всех субъектов ПФО, а пермяки заняли третье место.

Уже на этой неделе, 13 сентября, в «Кристалл-центре» состоится форум рабочей молодёжи «Пермский период». Его участниками станут порядка 2 тыс. чел. В мероприятии будет два блока: теория и практика. То есть участники смогут получить знания и сразу применить их на практике.

Подводя итоги обсуждению, Дмитрий Махонин сообщил, что в рамках будущего Пермского инженерно-промышленного форума планируется разработать отдельный трек по рабочей молодёжи — молодёжные советы на предприятиях.

