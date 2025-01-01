Алёна Бронникова В аэропорту Перми задерживается вылет пяти рейсов Также задерживается прибытие шести рейсов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми снова задерживаются авиарейсы по нескольким маршрутам. Согласно информации, представленной на онлайн-табло аэропорта, 10 сентября время вылета самолётов отложено по пяти направлениям, позднее прибытие ожидается по четырём внутренним и одному международному.

Задержаны несколько рейсов авиакомпании «ЮВТ Аэро». В частности, вылет в Самару (ЮВ 245) перенесли на пять часов: с 13:55 до 19:00. Почти на пять часов задерживается вылет в Нижневартовск (ЮВ 251) — рейс перенесли с 15:40 до 20:30. Рейс ЮВ 215 в Усинск отложили с 18:00 до 20:20, а самолёт рейса ЮВ 542 в Казань должен был вылететь 10 сентября в 22:35, однако вылет отложили на 01:00 11 сентября.

Также задержан рейс U6 1340 авиакомпании Ural Airlines по маршруту Пермь—Сочи. По расписанию судно должно вылететь в 19:10, однако расчётное время указано — 22:50.

Позднее прибытие в Пермь ожидается из пяти городов, из них один международный рейс — из Антальи (Турция). Судно рейса ZF 864 авиакомпании Azur Air прилетит с незначительной задержкой, вместо 22:20 — в 22:53.

Перенесено время прибытия трёх рейсов «ЮВТ Аэро»: ЮВ 541 из Казани — более чем на шесть часов, до 19:30, ЮВ 215 из Самары — на час, до 18:26, ЮВ 240 из Усинска — на два часа, до 00:10. Прилёт из Сочи U6 1339 задержится на три часа, до 21:20.

По данным Росавиации, для обеспечения безопасности полётов в Самаре, Геленджике, Саратове, Нижнем Новгороде, Сочи и Калуге 10 сентября вводились ограничения на приём и выпуск воздушных судов. На момент публикации новости все ограничения сняты.

