Елена Бардукова В 2025 году в Прикамье построят и реконструируют шесть стадионов и две лыжные базы На трёх объектах работы уже завершены Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В текущем году в Прикамье идет строительство и реконструкция шести межшкольных стадионов, на трёх из них работы уже завершены. Об этом на выездном заседании правительства Пермского края сообщила министра физической культуры и спорта региона Татьяна Чеснокова.

По словам министра, на данный момент сданы объекты в Гремячинске, Яйве Александровского округа и межшкольный стадион у школы №11 в Березниках. Ориентировочно работы по строительству и реконструкции должны завершиться на стадионах в посёлке Менделеево Карагайского округа, в Гайнах, а также у школы №14 в Березниках. На эти цели из краевого и муниципальных бюджетов выделено 154,3 млн руб.

Кроме того, в рамках развития лыжно-биатлонных комплексов в 2025 году в Пермском крае идут строительство двух лыжных баз — в посёлке Горный Пермского округа и селе Сива, установка двух вакс-кабин — в Нытве и Куеде и обустройство лыжероллерной трассы в Кудымкаре — этот объект уже сдан. Общий объём финансирования из регионального и местных бюджетов составил 42,7 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.