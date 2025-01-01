Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Количество направлений программы «Комфортный край» может быть расширено В нынешнем году на реализацию программы направлено около 3 миллиардов рублей Поделиться Твитнуть

Правительство Пермского края на заседании 10 сентября рассмотрело ход реализации программы «Комфортный край». Программа стартовала в 2023 году. Она направлена на улучшение условий жизни в небольших населённых пунктах и сейчас реализуется по шести направлениям.

В рамках программы происходит реконструкция водоснабжения, ремонт тротуаров и уличного освещения, установка контейнерных площадок для сбора мусора; в отдельные направления выделены организация остановок для школьных автобусов и благоустройство школьных дворов, в направлении «Культурная реновация» происходит ремонт сельских клубов и домов культуры, организация новых досуговых центров в тех сёлах, где их ранее не было.

В нынешнем году запланирован ремонт 59 домов культуры, в 40 из них ремонт уже прошёл. Началось строительство шести новых домов культуры.

Продолжается обновление детских музыкальных школ и школ искусств: в нынешнем году в восьми из них ремонт уже завершён. Так, в посёлке Комсомольский Кунгурского округа отремонтирован концертный зал детской школы искусств, в котором будут проходить не только школьные мероприятия, но и концерты и фестивали для жителей села. Началось строительство школы искусства в селе Лобаново Пермского округа; планируется, что она станет важным элементом культурной среды не только для села, но и для соседних населённых пунктов.

В рамках направления «Наша улица» уже завершён ремонт тротуаров и сетей освещения в 42 населенных пунктах из 68, запланированных на этот год; установлено 200 новых контейнерных площадок.

К началу нового учебного года в рамках программы было благоустроено 90 школьных дворов, в них появились площадки для занятий спортом; было установлено 96 остановочных павильонов для ожидания школьных автобусов.

«Качественное водоснабжение» — наиболее актуальное направление для сельской местности и наиболее трудоёмкое и затратное в программе «Комфортный край»: до сих пор есть значительная потребность в ремонте сетей водоснабжения, скважин, водонапорных башен. Программа поддерживает те муниципалитеты, которые комплексно решают проблему водоснабжения и проводят одновременно работы по восстановлению всей системы, включая устройство пожарных гидрантов. В этом году уже проведены восстановительные работы в 56 населённых пунктах.

Каждый год количество направлений программы увеличивается. Так, в нынешнем году впервые началась реализация направления «Инфраструктура для отдыха», в рамках которого происходит благоустройство сельских пляжей. Благоустроенные места отдыха на берегах водоёмов появились в Александровске, Очёре, Барде, Суксуне и Куеде. На будущий год планируется официально сертифицировать эти пляжи и организовать дежурство спасательных служб.

Ещё одно направление, появившееся в нынешнем году — это благоустройство мест торговли сезонными фермерскими товарами. Такие мини-ярмарки с прилавками появились в 23 населённых пунктах.

Всего в 2025 году по всем направлениям «Комфортного края» ремонтируется более тысячи объектов, на поддержку мероприятий программы из краевого бюджета выделено почти 3 млрд руб.

Как сообщила министр территориального развития Пермского края Светлана Усачёва, на будущий год планируется расширить перечень объектов «Культурной реновации»: в это направление кроме клубов, домов культуры и школ искусств войдут библиотеки и музеи.

В настоящее время обновление этих учреждений происходит по линии краевого минкульта в рамках конкурсов, где участники должны представить творческий проект обновления экспозиций, — для музеев, а также по федеральной программе «Модельная библиотека». После включения в программу «Комфортный край» количество обновлённых учреждений должно существенно увеличиться. По линии минкульта до сих пор проходило и приобретение автоклубов для сельской местности, отныне оно переходит в направление «Культурная реновация» программы «Комфортный край».

В рамках программы «Школьный двор» с 2026 года планируется проводить ещё и благоустройство территорий детских садиков.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин попросил проработать вопрос о включении дополнительных мероприятий в программу «Комфортный край» с 2026 года. По его словам, обозначая направление как «Школьный двор», кураторы программы загоняют себя в рамки. По мнению губернатора, необходимо предусмотреть возможность благоустройства территорий учреждений дополнительного образования и молодёжных центров. В случае необходимости возможно выделение дополнительных средств на эти цели; хотя проект краевого бюджет на ближайшие три года уже свёрстан и передан в Законодательное собрание, можно провести его последующие корректировки.

