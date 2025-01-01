В Пермском крае зафиксировано значительное снижение цен на новые кроссоверы марки GAC Они подешевели на 31% Поделиться Твитнуть

Аналитики «Авито Авто» изучили средние цены на новые китайские кроссоверы и внедорожники в Пермском крае. Основу исследования составили данные о наиболее популярных моделях у пользователей площадки за первые восемь месяцев 2025 года. Как выяснилось, стоимость отдельных марок и моделей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно упала. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе компании.

Среди модельных предложений наиболее ощутимо снизились цены на Chery Tiggo 4 Pro (на 18,6% от средней цены), Chery Tiggo 8 Pro Max (на 10,6%), EXEED LX (на 7,1%), HAVAL Jolion (на 5,8%), HAVAL M6 (на 5,2%), OMODA C5 (на 4,4%), JAECOO J7 (на 3%) и HAVAL Dargo (на 2,8%). Такое снижение общей стоимости в значительной степени обусловлено изменениями в структуре рынка: расширение ассортимента более бюджетных моделей привело к снижению средней цены на машины конкретной марки.

Средняя стоимость новых SUV на платформе практически не изменилась за год, продемонстрировав незначительное снижение на 0,3% до 2 млн 960 тыс. руб. Однако кроссоверы некоторых марок стали гораздо более выгодными. В частности, GAC стали дешевле на 31,4%, EXEED — на 14,7%, JAECOO — на 4,3%, OMODA — на 3,9%, HAVAL — на 3,5%.

«Текущая обстановка на российском рынке играет на руку покупателям, — отметил руководитель продаж направления «Новые авто» в «Авито» Артём Хомутинников.

По его словам, дилеры активно применяют скидки и спецпредложения к отдельным моделям для увеличения продаж, предоставляя клиентам широкий выбор по привлекательным ценам.

