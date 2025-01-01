За два года турпоток в Пермском крае вырос на 45% За первое полугодие Прикамье приняло 765 тысяч туристов Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

Как сообщили изданию «Пятница» представители Министерства туризма региона, за первое полугодие 2025 года Пермский край принял 765 тыс. туристов.

В министерстве отметили, что данный показатель превышает значения аналогичного периода 2024 года (745 тыс. поездок) на 3%, а по сравнению с 2023 годом (529,7 тыс. поездок) рост составил 45%.

По данным ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края», природный парк «Пермский», известный своими достопримечательностями, такими как Каменный город и Усьвинские столбы, в летние месяцы 2025 года (с июня по август) посетили 38 767 человек. За аналогичный период прошлого года парк принял 38 047 посетителей.

В дирекции пояснили изданию, что точный учёт посещений отдельных объектов природного парка «Пермский», таких как Каменный город или Усьвинские столбы, затруднён, поскольку ведется учёт разрешений на посещение в целом. При этом подчеркивается, что интерес к природным объектам остаётся стабильно высоким.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.