За два года турпоток в Пермском крае вырос на 45%
За первое полугодие Прикамье приняло 765 тысяч туристов
Как сообщили изданию «Пятница» представители Министерства туризма региона, за первое полугодие 2025 года Пермский край принял 765 тыс. туристов.
В министерстве отметили, что данный показатель превышает значения аналогичного периода 2024 года (745 тыс. поездок) на 3%, а по сравнению с 2023 годом (529,7 тыс. поездок) рост составил 45%.
По данным ГБУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Пермского края», природный парк «Пермский», известный своими достопримечательностями, такими как Каменный город и Усьвинские столбы, в летние месяцы 2025 года (с июня по август) посетили 38 767 человек. За аналогичный период прошлого года парк принял 38 047 посетителей.
В дирекции пояснили изданию, что точный учёт посещений отдельных объектов природного парка «Пермский», таких как Каменный город или Усьвинские столбы, затруднён, поскольку ведется учёт разрешений на посещение в целом. При этом подчеркивается, что интерес к природным объектам остаётся стабильно высоким.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.