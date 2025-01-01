Житель Прикамья, грозившийся поджечь инвалида, не смог оспорить приговор Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Согласно информации, предоставленной Пермским краевым судом, житель Прикамья, который угрожал инвалиду поджогом, не смог добиться пересмотра приговора в сторону смягчения.

Мнцидент произошёл весной 2025 года в п. Полазна во время совместного распития спиртных напитков. Один из участников, ранее имевший проблемы с законом и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал вымогать деньги у одного из присутствующих, являющегося инвалидом. Довольно скоро его требования переросли в более агрессивную форму: он облил потерпевшего самогоном, после чего, достав зажигалку, стал угрожать поджогом.

Ощущая реальную угрозу своей жизни и здоровью, беспомощный инвалид был вынужден отдать всё, что у него было при себе, а именно 1 тыс. руб., сообщили детали произошедшего в Пермском краевом суде.

После случившегося Добрянский районный суд вынес рецидивисту приговор. Он признал мужчину виновным в совершении разбойного нападения и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима сроком на 2 года и 9 месяцев. Однако осуждённый не согласился с таким решением и попытался добиться его пересмотра в апелляционном порядке. Однако оснований для смягчения приговора краевой суд не нашёл.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.