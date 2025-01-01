Житель Прикамья, грозившийся поджечь инвалида, не смог оспорить приговор

Пермский краевой суд

  Сергей Копышко

Согласно информации, предоставленной Пермским краевым судом, житель Прикамья, который угрожал инвалиду поджогом, не смог добиться пересмотра приговора в сторону смягчения.

Мнцидент произошёл весной 2025 года в п. Полазна во время совместного распития спиртных напитков. Один из участников, ранее имевший проблемы с законом и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, начал вымогать деньги у одного из присутствующих, являющегося инвалидом. Довольно скоро его требования переросли в более агрессивную форму: он облил потерпевшего самогоном, после чего, достав зажигалку, стал угрожать поджогом.

Ощущая реальную угрозу своей жизни и здоровью, беспомощный инвалид был вынужден отдать всё, что у него было при себе, а именно 1 тыс. руб., сообщили детали произошедшего в Пермском краевом суде.

После случившегося Добрянский районный суд вынес рецидивисту приговор. Он признал мужчину виновным в совершении разбойного нападения и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии особого режима сроком на 2 года и 9 месяцев. Однако осуждённый не согласился с таким решением и попытался добиться его пересмотра в апелляционном порядке. Однако оснований для смягчения приговора краевой суд не нашёл.

