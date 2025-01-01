В Перми по нацпроекту отремонтировали ещё две улицы Поделиться Твитнуть

ул. Куйбышева

Министерство транспорта Пермского края

В Перми завершены работы по реконструкции улиц Куйбышева и Екатерининской. Ремонт проводился в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в Минтрасе региона.

Ул. Куйбышева подверглась ремонту на двух отрезках: от ул. Монастырской до ул. Советской, а также от ул. Ленина до ул. Екатерининской. В ходе работ было обновлено дорожное полотно, частично восстановлены бордюры, установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая дорожная разметка.

Напомним, протяженность ул. Куйбышева составляет более 7 км. Она пролегает через несколько городских микрорайонов и два административных района, являясь одной из самых протяжённых улиц Перми. Вдоль неё проложены трамвайные пути, расположены медицинские учреждения, образовательные учреждения, торговые комплексы и культурные объекты.

Ранее, в 2023 году, в рамках вышеупомянутого национального проекта был обновлен участок улицы от ул. Революции до ул. Белинского, а годом ранее – от ул. Чкалова до ул. Лодыгина.

ул. Екатерининская

Министерство транспорта Пермского края

Ул. Екатерининская была модернизирована на участке от ул. Попова до ул. Максима Горького, где наблюдалась колейность. Подрядчиком были проведены работы по фрезерованию старого покрытия и укладке двух слоев нового асфальта общей площадью 19 тыс. кв. м на проезжей части и 4 тыс. кв. м в зоне парковок и съездов. Также были отрегулированы 77 канализационных люков, которые были выровнены вровень с асфальтом, и заменены пять дождеприемников. Завершающим этапом стало нанесение разметки термопластиком, включая выделение платных парковочных мест. Протяженность обновленного участка составляет 1,5 км.

Ул. Екатерининская имеет длину 4,3 километра и проходит через центральную часть Перми, являясь одной из наиболее оживленных улиц города, проходящей через два района — Ленинский и Дзержинский. На ней находятся известные достопримечательности, архитектурные памятники и объекты градостроительства: Пермский ТЮЗ, дом архитектора Турчевича, дом Лейна, здание бывшего Екатерино-Петровского училища и др. Здесь пролегают маршруты общественного транспорта.

Кроме улиц Екатерининской и Куйбышева, в текущем году в рамках национального проекта в Перми обновляются ещё 14 участков улиц.

