В Перми по нацпроекту отремонтировали ещё две улицы
В Перми завершены работы по реконструкции улиц Куйбышева и Екатерининской. Ремонт проводился в рамках федерального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщили в Минтрасе региона.
Ул. Куйбышева подверглась ремонту на двух отрезках: от ул. Монастырской до ул. Советской, а также от ул. Ленина до ул. Екатерининской. В ходе работ было обновлено дорожное полотно, частично восстановлены бордюры, установлены новые дорожные знаки и нанесена свежая дорожная разметка.
Напомним, протяженность ул. Куйбышева составляет более 7 км. Она пролегает через несколько городских микрорайонов и два административных района, являясь одной из самых протяжённых улиц Перми. Вдоль неё проложены трамвайные пути, расположены медицинские учреждения, образовательные учреждения, торговые комплексы и культурные объекты.
Ранее, в 2023 году, в рамках вышеупомянутого национального проекта был обновлен участок улицы от ул. Революции до ул. Белинского, а годом ранее – от ул. Чкалова до ул. Лодыгина.
Ул. Екатерининская была модернизирована на участке от ул. Попова до ул. Максима Горького, где наблюдалась колейность. Подрядчиком были проведены работы по фрезерованию старого покрытия и укладке двух слоев нового асфальта общей площадью 19 тыс. кв. м на проезжей части и 4 тыс. кв. м в зоне парковок и съездов. Также были отрегулированы 77 канализационных люков, которые были выровнены вровень с асфальтом, и заменены пять дождеприемников. Завершающим этапом стало нанесение разметки термопластиком, включая выделение платных парковочных мест. Протяженность обновленного участка составляет 1,5 км.
Ул. Екатерининская имеет длину 4,3 километра и проходит через центральную часть Перми, являясь одной из наиболее оживленных улиц города, проходящей через два района — Ленинский и Дзержинский. На ней находятся известные достопримечательности, архитектурные памятники и объекты градостроительства: Пермский ТЮЗ, дом архитектора Турчевича, дом Лейна, здание бывшего Екатерино-Петровского училища и др. Здесь пролегают маршруты общественного транспорта.
Кроме улиц Екатерининской и Куйбышева, в текущем году в рамках национального проекта в Перми обновляются ещё 14 участков улиц.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.