Мошенники лишили пенсионерку из Прикамья 1 млн рублей и сделали своим агентом

В Кудымкаре (Пермский край) сотрудники правоохранительных органов предотвратили мошенничество в отношении 83-летней местной жительницы, в которое оказалась вовлечена пенсионерка из Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, отметив, что злоумышленники умело используют методы социальной инженерии, оказывая мощное психологическое воздействие на пожилых людей.

Преступники позвонили на домашний телефон 67-летней жительнице Чайковского, представившись работниками телекоммуникационной компании. Обманным путём, под видом продления услуг, они выманили у неё личные сведения, включая номер СНИЛС, данные паспорта и номер мобильного телефона. Но это было только начало.

Вскоре пенсионерку снова побеспокоили звонки – якобы от сотрудников Центробанка и ФСБ. Неизвестные утверждали, что предыдущие собеседники – мошенники, стремящиеся украсть её деньги. Чтобы предотвратить кражу, они убедительно рекомендовали немедленно задекларировать сбережения и перевести их на специально созданный «безопасный счёт».

Охваченная страхом потерять свои накопления, женщина выполнила все указания злоумышленников. По инструкциям звонивших, она даже приобрела новый телефон и сим-карту, установила необходимые приложения для видеосвязи и совершения финансовых операций под их контролем. За несколько дней пожилая женщина перевела около 1 млн руб. на счета мошенников.

Но афера оказалась ещё более сложной. Мошенники предложили пенсионерке сотрудничество со «спецслужбами», чтобы помочь другой обманутой бабушке сохранить деньги.

Следуя указаниям кураторов, жительница Чайковского, уверенная в своей правоте, приехала на такси в Кудымкар и встретилась с 83-летней пенсионеркой, ставшей жертвой аналогичной схемы. К тому времени жительница Кудымкара, следуя инструкциям ранее звонивших, уже сняла крупную сумму наличных – около 380 тыс. руб. В этот момент полиция получила информацию о готовящемся преступлении, оперативно среагировала и предотвратила необдуманный поступок пожилых женщин, объяснив им суть происходящего.

Благодаря оперативным действиям полиции удалось сохранить деньги 83-летней пенсионерки и избежать повторения ситуации, произошедшей с первой жертвой.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Ведется следствие. Проводятся мероприятия по установлению причастных к преступлению.

Полиция призывает граждан быть бдительными и соблюдать простые правила: не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным по телефону.

